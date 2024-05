Fanno esplodere un bancomat, uno dei ladri perde un braccio

Nel cuore della notte, un assalto esplosivo ha scosso l’agenzia “Riviera Banca” nel centro commerciale “Il Diamante” a Cattolica, Rimini. Un 36enne proveniente dall’Est Europa è stato trovato sul luogo dai carabinieri, senza un braccio. L’incidente durante l’esplosione del bancomat. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118 per soccorrere il ferito, che presentava lesioni al busto e al viso oltre alla perdita dell’arto. Gli inquirenti sospettano che il ladro non fosse solo, ipotizzando la presenza di complici che si sono dati alla fuga subito dopo l’incidente, lasciandolo indietro. Il pm di turno è stato immediatamente informato e ha avviato le indagini per fare piena luce sull’accaduto e identificare eventuali complici. Il 36enne è stato arrestato in flagranza con l’accusa di tentato furto aggravato ed è attualmente sotto custodia in ospedale, in attesa della convalida dell’arresto da parte del giudice.