Due feriti, di cui uno in condizioni gravissime. E’ il bilancio di un incidente sul lavoro, l’ennesimo in Italia, avvenuto la scorsa notte verso l’1.30 alla Bracco Imaging di Cesano Maderno, in Brianza. Un lavoratore, un uomo di 52 anni, ha riportato ustioni da iodio sul 90% del corpo ed è stato trasportato al Centro specializzato dell’ospedale di Niguarda, l’altro sul 10%. Lo ha reso noto il 118.

Bracco Imaging, incidente sul lavoro a Cesano Maderno: due ustionati dalla iodio vaporizzato

Il raccordo di una tubazione di iodio vaporizzato ha ceduto, investendo due addetti alla manutenzione che lavorano per una ditta esterna. Questa la dinamica dell’incidente sul lavoro. I due operai ustionati sono residenti a Legnano (Milano) e Seveso (Monza).

Incidente anche a Livorno

E non è finita qui. Alla lunga lista di incidenti sul lavoro se ne aggiunge un altro avvenuto intorno alle 9,.30 di oggi, martedì 21 luglio, a Livorno. Qui un operaio di 35 anni è rimasto ferito mentre stava effettuando delle lavorazioni all’interno di un’officina nautica di rimessaggio barche.

L’incidente è avvenuto in una cantina sul Fosso Reale vicino alla centralissima piazza Cavour. L’uomo in stato di forte choc è stato subito soccorso dai volontari di un’ambulanza del 118 e ha ricevuto le prime cure a bordo del mezzo. Ci sarebbe stata un’esplosione e poi un incendio, che è tuttora in corso e in via di spegnimento da parte dei Vigili del Fuoco intervenuti con due mezzi.