Disastro a Brescia dove un camion che trasportava una grossa autogrù ha urtato il ponte di via Volturno, che sovrasta la tangenziale Ovest. Il macchinario è rimasto incastrato sotto il ponte, con il braccio che ha frantumato le travi in cemento armato.

E’ successo la mattina di mercoledì 24 agosto, intorno alle 9.50. A causa di ciò si è resa necessaria la chiusura totale della tangenziale per consentire le operazioni di messa in sicurezza e rimozione dei veicoli nonché per scongiurare il rischio crolli.

Brescia, chiusa la tangenziale Ovest

La circolazione è interdetta nel tratto di tangenziale compreso fra via Milano/via Rose per chi si dirige verso la Valtrompia e all’uscita di via Volturno per chi si dirige verso la Bassa. Resta aperta la bretella che conduce verso via Colombo e via Chiusure.

A causa delle limitazioni si registrano disagi al traffico nelle vie limitrofe.

Brescia, sindaco e vigili del fuoco sul posto

I vigili del fuoco sono al lavoro per valutare i danni arrecati al ponte, che sembrano seri. Sul posto anche il sindaco di Brescia, Emilio Del Bono, e la vice sindaco Laura Castelletti.

Il primo cittadino intervistato da Teletutto, ha spiegato: “È un incidente importante, siamo molto preoccupati. La situazione della viabilità è davvero delicata: è uno snodo strategico della città. Bisogna capire quale sarà la soluzione più fluida e funzionale”.

Tra le ipotesi al vaglio si parla di chiudere due delle quattro corsie della tangenziale, che resterà chiusa a lungo da via Oberdan verso il Garda, sarà invece riaperta in direzione opposta. Intanto dovrebbero iniziare immediatamente i lavori di puntellamento della struttura.