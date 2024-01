Una battuta di caccia al cinghiale finita male ieri pomeriggio a Is Cannoneris, nelle campagne di Teulada, nel sud Sardegna. Un 59enne di Giba è stato colpito accidentalmente da un altro cacciatore ed è morto in seguito alle ferite riportate. Il colpo sarebbe partito dall’arma di un 40enne che stava partecipando con lui alla battuta. Lo sparo ha raggiunto il fianco e la spalla di Sabiu. In quella zona c’erano circa 20 cacciatori. Sabiu è stato immediatamente soccorso dai compagni di caccia. Poi la chiamata al 118 ma non c’è stato niente da fare. Indagini dei Carabinieri: l’arma è stata sottoposta a sequestro.

Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, il cacciatore che ha colpito per errore la vittima nella vegetazione avrebbe visto muoversi qualcosa, pensava che si trattasse di un cinghiale esplodendo così un colpo con il suo fucile. Ma ad essere colpito dalla fucilata è stato il 59enne, ferito mortalmente tra il fianco e la spalla. Il personale medico del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso del cacciatore. Del tragico incidente si stanno occupando i carabinieri di Teulada, che hanno sequestrato l’arma e sentito il cacciatore che ha sparato.

