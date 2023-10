Il cadavere di un uomo di circa 50 anni, di cui non si conoscono ancora le generalità, è stato trovato nella notte tra giovedì e venerdì sulla spiaggia davanti a piazza Bad Kissingen, a Marina di Massa (Massa Carrara). La tragica scoperta è stata fatta da un passante intorno alla mezzanotte di ieri sera. Stando alle prime ricostruzioni, il corpo dell’uomo presentava una grossa ferita da taglio alla gamba. Sul posto intervenuta un’automedica di Massa ma il medico, una volta controllato il corpo, non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Intervenuti sul posto per le dovute indagini polizia e carabinieri.

