Un’altra testimonianza parla della sua presenza, sempre la sera prima, in un locale del quartiere. Un ragazzo con precedenti per droga che vive proprio su via Faleria è stato fermato per essere interrogato. In questo ambiente sembrano quindi indirizzarsi le indagini.

Al vaglio degli investigatori anche le immagini della sorveglianza della zona: la salma è stata trasportata all’obitorio a Fermo ed è a disposizione dell’autorità giudiziaria.

