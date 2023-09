Cade da un’impalcatura in un cantiere a Gerenzano: grave operaio 28enne

Un operaio di 28 anni è caduto da un’impalcatura in un cantiere di via Turati a Gerenzano, nel Varesotto ed è stato portato in gravi condizioni all’ospedale di Circolo di Varese. L’infortunio è avvenuto poco dopo le 11. Il muratore, che stava lavorando in un’area di cantiere, è caduto da un’altezza di oltre due metri. I colleghi hanno immediatamente allertato i soccorsi Sul posto sono intervenuti ambulanza ed elisoccorso. Nella caduta l’operaio ha riportato un trauma cranico e un trauma toracico importanti.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Saronno in supporto ai funzionari di Ats Città Metropolitana competenti in materia di infortuni sul lavoro. L’accaduto è già stato segnalato all’autorità giudiziaria di Busto Arsizio che ha delegato il personale Ats ad accertare se al momento dell’infortunio tutte le misure previste dalle norme in materia di sicurezza sul lavoro erano state adottate. Nelle prossime ore, come da prassi, la procura di Busto aprirà un fascicolo per lesioni colpose.