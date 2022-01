Blitz dice

Prima mossa: allontanare il nonno con una scusa, mandarlo in un’altra stanza può bastare perché ci sente poco. Seconda mossa: far sedere il bambino in modo che il bersaglio sia fisso. Terza mossa: una merendina per rubare al bambino, all’attenzione del bambino, i secondi che servono, una merendina per ammazzarlo meglio. Quarta mossa: ficcare pezzo […]