Caso calcioscommesse, cosa ha detto Corona in tv? Aveva annunciato con grande enfasi, da giorni, che sarebbe andato avanti a svelare quali altri calciatori sarebbero coinvolti, a suo dire, in un giro di scommesse e, invece, Fabrizio Corona, ospite ieri sera di Avanti Popolo di Nunzia De Girolamo su Rai3, non ha fatto alcun nuovo nome, oltre a quelli già noti.

Corona e il calcioscommesse

Ad una domanda della presentatrice che gli ha chiesto se lo scandalo è destinato ad allargarsi, l’ex agente fotografico ha risposto: “Dipende dalla voglia che la Procura di Torino ha di allargare a macchia d’olio su tutto il calcio coinvolto, perché il business è davvero troppo ampio e il 30% dei giocatori smetterebbe di giocare e così finisce il calcio”.

Per il resto, sono stati mostrati alcuni video da lui realizzati con le sue presunte fonti anonime e relativi, in particolare, ai casi di Fagioli, Zaniolo e Tonali. E Corona, in diversi passaggi dell’intervista, si è anche lasciato andare ad attacchi, non relativi nello specifico al caso scommesse, nei confronti di Luciano Spalletti, Gigi Buffon e Francesco Totti. Attacchi fuori contesto.

Dopo essersi vantato di avere un “dono giornalistico”, Corona ha voluto chiarire un punto per lui “fondamentale”, ossia di non essere “mai passato dalla parte dei buoni, perché io non credo nelle istituzioni – ha detto – io non lavoro con le forze dell’ordine, questa inchiesta sarebbe comunque partita a prescindere dalle mie notizie, l’inchiesta c’era già, io non sono un infame”.

Poi dice di essere stato censurato

Fabrizio Corona è poi furioso dopo l’intervista con Nunzia De Girolamo e si sfoga con un post su Instagram e accusa la Rai di censura sul caso scommesse: “Sono stato censurato! Non me lo aspettavo! Mi dispiace per tutti voi”. Corona spiega cosa contiene l’audio di cui è in possesso e che sarebbe stato censurato in Rai: “C’era la voce di Zaniolo e di 3 giocatori di serie A che parlavano di scommesse e di tantissimi soldi. Hanno preso per i fondelli voi e hanno preso per il didietro me. La tv oggi bisogna farsela da soli. Adesso penso cosa fare e dove mostrare tutte le notizie che ho trovato con immenso sacrificio e rischiando senza nessuna paura perché sono un uomo libero e non mi spavento di niente. Ho sbagliato a venire in questo programma e a promuovere qui un’inchiesta così importante e complessa che è stata censurata. Io me ne faccio una ragione e domani mi passerà ma per voi è una vergogna. – ha concluso così Corona la sua sfuriata –. Mi dispiace tanto. Ancora dopo tanti anni non imparo la lezione”.