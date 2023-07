Caldo rovente nel weekend, 18 città da bollino rosso. Al Sud temperature sopra i 40 gradi

Italia ancora immersa nell’ondata di caldo: malgrado il leggero miglioramento rispetto al picco di mercoledì, anche nel weekend, secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, saranno 18 le città da bollino rosso, il massimo livello di allerta che indica condizioni di rischio per la salute non solo per i fragili ma per tutta la popolazione. Con un allarme particolare al Sud rimasto rovente, dove le temperature percepite sono fisse oltre 40 gradi.

Caldo, le città col bollino rosso nel weekend

Le città con il bollino rosso nel weekend sono: Ancona, Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo.

Le previsioni meteo

Sono previsti temporali al Nord, un leggero calo delle massime al Centro nel weekend, mentre al Sud le massime toccheranno ancora i 44°C, ma, attenzione, saliranno di nuovo fino e oltre i 47°C da lunedì con il Caronte Bis!.

Sabato 22 luglio: temporali forti sono attesi ancora una volta tra Lombardia, Triveneto ed Emilia per poi estendersi entro sera a nord Toscana e Marche. Alto rischio nubifragi e grandine di grosse dimensioni nelle zone temporalesche. Sul resto d’Italia continuerà a fare molto caldo con temperature che al Sud e sulle due Isole maggiori supereranno anche i 40°C.

Domenica 23 luglio: la pressione sotto la spinta della cupola di calore aumenterà anche al Nord, avremo un tempo più soleggiato ed asciutto su gran parte d’Italia con clima molto caldo al Centro Sud. In particolare è atteso un aumento ulteriore della canicola su Isole Maggiori e regioni meridionali con nuovi picchi di temperatura elevati che localmente potrebbero essere superiori ai 42-44°C.