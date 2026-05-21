Straordinaria sorpresa questa mattina per i parigini e i turisti che hanno scoperto lo storico Pont Neuf di Parigi completamente trasformato durante la notte dall’artista JR.

Una imponente struttura in tela gonfiata che rappresenta la cosiddetta “Caverne du Pont Neuf”, realizza la monumentale installazione effimera aperta al pubblico dal 6 al 28 giugno.

40 anni dopo il Pont Neuf “impacchettato” da Christo

L’artista francese che ha già realizzato opere monumentali, anche in Italia, sottolinea che si tratta di uno dei suoi progetti ”più pazzi in termini di scala e di tecnica”.

Quarant’anni dopo l’opera di Christo e Jeanne Claude, che ricoprirono il Pont Neuf (nell’opera intitolata ‘Pont Neuf wrapped’), l’artista parigino classe 1982 ha pensato di ricostituire la superficie rocciosa di una grotta lunga 120 metri, larga 20 e con un’altezza variabile tra i 12 e i 18 metri.

Le prime foto dell’installazione ancora chiusa al pubblico stanno facendo il giro del mondo. JR ha detto di interessarsi da tempo al tema della caverna, che ”ci ricollega alla storia dell’umanità, qualunque sia il continente”.

Per lui, ”c’è una specie di incognita, di paura, ad entarare in una caverna e al tempo stesso di fascinazione. Al progetto, contribuisce Vladimir Yavachev, nipote e più stretto collaboratore degli stessi Christo e Jeanne-Claude per 35 anni.

“È davvero spettacolare!”

Una collaborazione naturale perché pochi artisti lavorano su questa scala. JR è noto nel mondo per le sue grandi installazioni in ‘trompe-l’oeuil, come quelle realizzate in passato a Palazzo Strozzi a Firenze o a Palazzo Farnese a Roma.

‘La Caverne du Pont Neuf’ è un motivo in più più per visitare la capitale francese nel settantesimo 70/o anniversario del gemellaggio con Roma. “È davvero spettacolare!”, commenta Caroline Masson, una parigina di 45 anni, citata dall’agenzia France Presse mentre ammira il nuovo aspetto del ponte più antico della capitale.