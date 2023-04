Caos treni: l’Intercity Milano-Salerno rimasto fermo per 8 ore, in piena notte

Nel giorno del caos treni dovuto al deragliamento di un carro merci vicino Firenze c’è anche la storia di un Intercity Milano-Salerno. Una tratta tra le più frequentate visto che di fatto collega quasi tutta Italia. Un treno con 160 persone a bordo che p rimasti fermo per 8 ore, in piena notte, dalle 2 fino alle 10 di mattina. Il treno poi è stato trainato via. Era rimasto senza elettricità, su un binario fuori banchina all’altezza della stazione di Zambra (Firenze). L’Intercity ha poi anche subito l’avaria a seguito del deragliamento del carro merci sulla stessa linea.

Caos treni, il delirio Roma Termini

Treni cancellati e file interminabili: questa la situazione alla stazione Termini di Roma. Poter partire, per i pendolari o i turisti della Capitale, è sempre più complicato se non impossibile. All’info point della stazione sono oltre 600 le persone – numero che cresce di continuo – che attendono con il numeretto in mano per capire quali soluzioni gli si prospettano. E sui tabelloni diverse le destinazioni con la corsa cancellata: Torino, Milano, Brescia e Bolzano solo alcune delle mete al momento irraggiungibili. Ma si fermano anche le tratte verso il Sud. Rimosse infatti le ultime corse anche per Napoli, Salerno e Lecce. Anche gli arrivi da alcune città del Nord sono stati cancellati, e per altri comuni viene evidenziato un forte ritardo.

Ritardi fino a 4 ore

Disagi inevitabili per i passeggeri in arrivo o in partenza anche dalla stazione di Napoli Centrale, a causa dei ritardi e delle cancellazioni dei treni ad alta velocità. Frecciarossa partiti da Torino e Milano sono attesi nel capoluogo campano con 215 minuti di ritardo. Altri treni ad Alta velocità viaggiano con ritardi meno significativi. Per cinque convogli in partenza da Napoli sono previsti servizi sostitutivi o cancellazioni. Gli addetti ai varchi per il controllo biglietti stanno annunciando con un megafono che i treni Italo giungeranno solo fino a Firenze. A Napoli Centrale c’è ovviamente folla ma non si registrano al momento situazioni di particolare tensione. Gli operatori delle aziende ferroviarie stanno aiutando chi era prenotato sui treni cancellati a riprogrammare la propria partenza, ma con lunghe attese.