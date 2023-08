Capretta uccisa a calci sulla testa durante i festeggiamenti per i 18 anni. I Carabinieri della compagnia di Anagni (provincia di Frosinone) stanno esaminando le immagini diffuse in mattinata dal quotidiano Il Messaggero, nelle quali si vede un gruppo di diciottenni al termine di un compleanno uccidere a calci sulla testa una delle caprette che si trovava nell’agriturismo dove si erano tenuti i festeggiamenti.

Capretta uccisa a calci sulla testa: il video scioccante

Nel primo video, diffuso sui social, si vedono i ragazzi trasportare su una carriola una capretta che poi viene lanciata da una finestra. Nel secondo video invece si vede uno dei ragazzi prendere la rincorsa per colpire a calci sulla testa l’animale tramortendolo fino ad ucciderlo.

La denuncia ai Carabinieri presentata dal titolare dell’agriturismo

La capretta si era lasciata avvicinare senza fare resistenza. L’animale era abituato alla presenza umana ed alle visite delle famiglie. L’episodio è accaduto domenica sera in un agriturismo tra Anagni e Fiuggi. Il proprietario della struttura ha denunciato l’episodio ai carabinieri che ora procedono per il reato di “omessa custodia o malgoverno di animale”. In provincia di Frosinone nei mesi scorsi era stato registrato un altro episodio simile: a Piedimonte San Germano dove un ragazzino veniva filmato mentre prendeva a calci con violenza un gatto.

