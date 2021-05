Un carabiniere a Milano ha sparato per difendersi dal pitbull di un rapinatore e una donna di 31 anni è rimasta ferita dai colpi di arma da fuoco. E’ successo nella notte in zona zona Colonne di San Lorenzo, in corso di Porta Ticinese. Il carabiniere a causa dei morsi ha riportato ferite a un braccio e alle gambe ed è ricoverato in ospedale. Qui il video.

La donna ferita dal carabiniere a Milano

Il carabiniere, nella ricostruzione fornita dagli stessi militari, ha sparato a un pitbull che gli era stato aizzato contro. Nel farlo ha ferito una donna che è stata colpita alla coscia destra e alla coscia sinistra e portata in codice giallo al Policlinico.

Il carabiniere era intervenuto per fermare un marocchino che aveva derubato un tedesco strappandogli la catenina. Si sentono due spari, si vede la gente che corre spaventata in uno dei video pubblicati sui social e girati da chi stanotte era presente alle colonne di San Lorenzo. “Signori, questa è follia” si sente dire nel video.

Gli insulti e le bottiglie contro il carabiniere

In un altro video, che reca sovraimpressa la scritta “ci hanno sparato prima a un cane e poi a due ragazze” (ma ne risulta solo una ferita) si sentono ancora due spari, si sentono i ragazzi presenti che urlano insulti al carabiniere, qualcuno che dice “riprendete tutto”, e infine un’altra persona che grida “hanno sparato alla ragazza, cosa le hanno fatto?”. Su Instagram c’è anche una foto della gamba sinistra della ragazza da cui cola del sangue.

A quel punto la folla di persone presente alle Colonne di San Lorenzo ha cominciato a lanciare bottiglie di vetro in direzione delle volanti dei carabinieri. Sottoposto a perquisizione i carabinieri hanno trovato addosso al marocchino due grammi di hashish e lo spray urticante. Riportata la calma sul luogo della sparatoria sono arrivati gli operatori sanitari del 118 che hanno portato il ragazzo tedesco al pronto soccorso per una ferita da morso di cane alla gamba. Dimesso, ha ricevuto una prognosi di sei giorni. Il carabiniere invece è rimasto ricoverato al Policlinico di Milano per le molteplici lesioni riportate dall’aggressione del pitbull. L’animale ferito non è in pericolo di vita.