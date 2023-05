Carabiniere con anziano sulle spalle, la foto simbolo dei soccorsi in Emilia Romagna

La foto del carabiniere con un anziano sulle spalle, mentre lo trasporta a nuoto dopo averlo soccorso in una zona colpita dall’alluvione in Emilia Romagna. L’immagine del salvataggio, scattata per l’ANSA da Stefano Tedioli, ricorda quella mitologica di Enea che fugge da Troia con il padre Anchise, ritratta da pittori e scultori ed è una delle istantanee dell’alluvione di Faenza (Ravenna) e dei soccorsi scattati dalla serata di ieri, 17 maggio, quando il fiume Lamone è uscito dagli argini. “Questa scena è emblematica dell’impegno e dell’abnegazione dei nostri colleghi sul territorio. Siamo al loro fianco” dice Alfonso Montalbano di Usmia carabinieri Emilia-Romagna.

Alluvione Emilia Romagna, ancora allagamenti

Una quantità di pioggia mai vista, che in poche ore ha fatto salire il livello dei fiumi fino a farli esondare. Praticamente tutti i corsi d’acqua che si trovano fra Rimini e Bologna, ventuno in tutto, fra la serata di martedì e la mattina di ieri hanno rotto gli argini o sono esondati allagando vaste zone della Romagna. È finita sott’acqua Faenza, una parte di Cesena e di Forlì e molti altri grandi centri abitati. In alcune zone, in pochi minuti l’acqua è salita, raggiungendo anche i primi piani delle case. Sono morte otto persone che non sono riuscite a mettersi in salvo e sono rimaste intrappolate nei piani bassi delle case o nelle automobili. La furia delle esondazioni è stata impetuosa: una delle vittime, una donna di Ronta di Cesena, è stata ritrovata in mattinata sulla spiaggia di Cesenatico. Il Savio ha trascinato il cadavere per venti chilometri in poche ore.

Più di 3mila gli interventi dei carabinieri

Circa 3.000 sono stati gli interventi eseguiti dai Carabinieri in Emilia-Romagna per assicurare il soccorso alle popolazioni colpite dal maltempo degli ultimi giorni: 1.200 nella provincia di Bologna, oltre 500 nella provincia di Forlì-Cesena, 1.400 nella provincia di Ravenna, un migliaio in quella di Rimini. Alle centrali operative (al 112 e alle utenze dirette dei comandi) sono state oltre 7.000 le richieste arrivate.