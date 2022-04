Castellammare: Gennaro Giugliano detto Jenny muore sulla Panoramica. La strada Panoramica di Castellammare è stata teatro questa mattina di un incidente mortale. Un giovane motociclista, Gennaro Giugliano detto Jenny, 21 anni, ha perso la vita in sella alla sua motocicletta.

Castellammare: Gennaro Giugliano detto Jenny muore sulla Panoramica

Tremendo l’impatto con l’asfalto, a nulla è valso l’arrivo dei soccorritori. Melito di Napoli, il posto dove è nato e dove viveva, è sotto choc. Jenny era un ragazzo solare amato da tutti.

Era partito stamattina da Melito puntando la Costiera. Doveva assistere a una cerimonia nel Santuario Madonna della Libera. Tornando, in prossimità della Panoramica, all’altezza dello svincolo di Pozzano, ha perso il controllo del mezzo.

Ignote le cause, ma l’impatto è stato fatale. Il sito online InterNapoli ha pubblicato un estratto di un bel ricordo che lo stesso Jenny aveva dedicato meno di un anno fa su un suo profilo social di un amico motociclista morto in circostanze analoghe. Un “ducatista” come lui.

Quando dedicava un post all’amico morto in circostanze analoghe

“Ci tengo a dedicare due parole ad un carissimo amico, fratello e ducatista che è venuto a mancare pochi giorni fa”, scriveva Genny.

“Uno di quelli che “stasera vado piano che tengo i bimbi a casa” , anche se alla fine non è stata la moto a portarlo via..Non sarà facile digerire la notizia, come non sarà facile percepire la tua assenza ad ogni uscita è […]”.