Violenta lite in un bar di Castelleone, in provincia di Cremona, durante la festa del paese. Un 40enne del posto, Giovanni Senatore, è stato accoltellato a morte all’uscita dal locale ed è morto questa mattina, giovedì 11 agosto, in ospedale.

L’aggressore, un 33enne anche lui residente nel Cremonese, è stato arrestato dai carabinieri per omicidio. Tutto è accaduto alle 21.30 di mercoledì sera: i due erano seduti ai tavolini di un bar vicino a piazza del Comune quando è scoppiato un diverbio, per motivi ancora da chiarire.

Castelleone, la lite durante la festa del paese

La lite è subito degenerata: pugni, calci, sediate. Poi è spuntato il coltello: il 33enne, secondo alcuni testimoni che hanno anche tentato di separare i due, ha colpito più volte Giovanni Senatore, lasciandolo a terra in un lago di sangue, ed è scappato.

Nel paese era in corso una festa con artisti di strada. I militari lo hanno raggiunto a casa e lo hanno arrestato. Nelle prossime ore verrà interrogato dal gip.