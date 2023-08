Cercatore di funghi ha un malore nel bosco e muore davanti alla moglie

Un cercatore di funghi è morto davanti alla moglie dopo aver accusato un malore in Appennino Reggiano. L’uomo – un 65enne di Villa Minozzo – si trovava in escursione assieme alla moglie nel bosco del sentiero Mauri, a circa 4 km dalla località Presa Alta di Ligonchio, nel Comune di Ventasso. All’improvviso si è accasciato al suolo intorno alle 21,30. La moglie ha cercato di effettuare il massaggio cardiaco, poi è corsa alla vicina centrale Enel ad allertare il personale per chiedere aiuto. Sul posto è giunto immediatamente il personale del soccorso alpino e speleologico Emilia-Romagna della stazione Monte Cusna assieme ad una squadra di vigili del fuoco e alla croce verde Alto Appennino. Ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto anche i carabinieri di Collagna per i rilievi di rito. Dopo l’ok del magistrato, la salma è stata portata via intorno alle 2 di stanotte a Ligonchio dai tecnici del Soccorso alpino.

