Che tempo farà nei prossimi giorni? Altri temporali, primo maggio con l’ombrello

Che tempo farà nei prossimi giorni? Le previsioni meteo ci dicono che nella settimana appena iniziata questa fase della Primavera sarà guastata da nuove perturbazioni destinate a portare tanta pioggia su buona parte dell’Italia. Ad annunciarlo Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it. Intanto, precisa, oggi un campo di alta pressione di origine sub-tropicale riuscirà a garantire il sole un po’ ovunque e soprattutto temperature ben oltre le medie: a titolo di esempio, su Sicilia e Sardegna si potranno sfiorare i 28-30°C durante le ore pomeridiane, così come in Toscana.

Si tratterà però di una tregua dal maltempo: infatti, un profondo ciclone atlantico posizionato tra Isole Britanniche e Penisola Iberica invierà un primo fronte temporalesco che farà peggiorare il tempo già dal pomeriggio/sera di martedì 30 aprile a partire dal Nord Ovest e dalle due Isole Maggiori. La fase più intensa è prevista in concomitanza con il Primo Maggio: la Festa dei Lavoratori vedrà dunque un elevato rischio temporalesco, soprattutto al Centro-Nord e, a causa dei forti contrasti tra masse d’aria diverse, i fenomeni potrebbero risultare localmente intensi e grandinigeni. Tra giovedì 2 e venerdì 3 maggio un secondo impulso instabile darà il via ad una nuova fase fortemente perturbata con frequenti occasioni per temporali; secondo gli ultimi aggiornamenti saranno ancora una volta a maggiore rischio le regioni del Centro-Nord e parte del versante tirrenico meridionale.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni

Martedì 30. Al Nord: dapprima soleggiato, peggiora nel pomeriggio/sera al Nord-Ovest. Al centro: inizialmente bel tempo, poi peggiora dal pomeriggio e in serata in Sardegna. Al Sud. piogge e temporali sulla Sicilia dal pomeriggio/sera. Mercoledì 1 maggio. Al Nord: forte instabilità. Al centro: piogge e temporali sparsi. Al Sud: più sole che piogge. Tendenza: tempo spesso piovoso al Centro-Nord, maggiori schiarite e clima più mite al Sud.