Si sporge troppo dal balcone e cade, morto 23enne

Oggi, giovedì 16 maggio, si è verificata una tragedia che ha colpito un giovane di 23 anni. La vittima è caduta dal terzo piano del palazzo in cui risiedeva, perdendo la vita. Tutto è avvenuto in via San Rocco 13, a Pozzuoli. Dopo la caduta, il giovane è stato trasportato d’urgenza all’ospedale, dove purtroppo è deceduto a causa delle gravi lesioni riportate. Attualmente sono in corso indagini per comprendere esattamente come si sia svolto l’incidente, e la salma è stata trasferita al policlinico di Napoli per l’esecuzione dell’autopsia. Al momento, non sembra che l’ipotesi del suicidio sia considerata. Sembra, secondo le prime notizie, che il ragazzo stesse passando del cibo ad alcuni amici.