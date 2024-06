Che tempo farà nei prossimi giorni? Fino a Giovedì 13 Giugno, una buona parte del nostro Paese resterà sotto la minaccia di fenomeni temporaleschi. Solamente sul finire della settimana ci sarà una svolta che porterà caldo e bel tempo dappertutto.

Un’insidiosa circolazione ciclonica, collocata nei pressi della Scandinavia, sta influenzando negativamente il tempo su gran parte dell’Italia. Le larghe maglie di questo vortice ciclonico, infatti, si sono estese fin verso il Mediterraneo centrale, provocando impulsi d’aria più fresca e instabile sull’Italia. Questo fenomeno, fino alla giornata di Giovedì 13 Giugno, sta portando temporali ancora una volta sulle regioni settentrionali e quelle più interne del Centro, in particolare Marche, Umbria e Abruzzo. Su tutte queste zone i temporali continueranno a formarsi, assumento in qualche caso carattere di forte intensità e potrebbero essere accompagnati da improvvise raffiche di vento e grandinate. Qualche acquazzone non è inoltre da escludere sulla Sicilia e sulla Calabria, mentre il resto del Sud godrà di ampi spazi soleggiati. Un occhio di riguardo va dato anche alle temperature che subiranno un calo al Centro-Nord nella giornata di Giovedì 13 Giugno, per poi diminuire anche al Sud Venerdì 14 Giugno in risposta al passaggio del fronte fresco collegato al vortice scandinavo.

La svolta climatica avverrà Venerdì 14 Giugno. Anche al Centro e al Nord, l’alta pressione comincerà a riprendere vigore espandendosi poi verso il resto del’Italia durante il prossimo weekend. Ciò favorirà un ritorno ad una maggiore stabilità ovunque, nonché una graduale ripresa delle temperature. Insomma, dopo una lunga fase di instabilità legata al vortice ciclonico scandinavo, l’avanzata anticiclonica riporterà condizioni tranquille ed un contesto climatico via via più caldo.