Che tempo farà nei prossimi giorni? Ci avviciniamo ad un calo delle temperature, con il grande caldo che sta avvolgendo tutt’ora gran parte del Paese sarà destinato a subire un vero e proprio stop, quanto meno sulle regioni del Nord e del Centro. A subire uno stop sono le giornate calde ed afose caratterizzate da temperature estreme e inusuali per il mese di giugno. Questa ondata di calore ha interessato l’intero territorio nazionale, con picchi termici superiori ai 40°C nelle regioni meridionali e condizioni di umidità elevata e clima molto afoso al Centro-Nord, causando notevole disagio alla popolazione.

L’anticiclone africano “Minosse” però, il primo responsabile di questo scenario climatico anomalo, sta ora cedendo sotto la pressione di un sistema ciclonico proveniente dal Regno Unito. Quest’ultimo sta introducendo masse d’aria più fresche, accompagnate da un fronte temporalesco, in direzione delle regioni settentrionali.

Al Nord temperature giù fino a 10°C

Il tempo cambierà già da oggi, sabato 22 giugno. Ci sarà un graduale miglioramento della qualità dell’aria al Nord. Domenica 23, invece, sempre sulle regioni del Nord, si prevede un netto calo delle temperature massime con diminuzioni fino a 10°C rispetto ai giorni precedenti. Anche sulle regioni centrali ci attendiamo un moderato abbassamento termico, mentre al Sud, nonostante il caldo si farà meno aggressivo, la Puglia, la Calabria e la Sicilia, continueranno a registrare temperature piuttosto elevate.

Il clima sarà gradevole per alcuni giorni. A partire dall’inizio della prossima settimana, sull’Italia ci saranno condizioni meteorologiche instabili al Nord ed anche su parte del Centro. Le correnti fresche da Nord-Ovest manterranno le temperature su valori più consoni alla stagione in queste aree, con un moderato calo termico previsto anche al Sud. In sintesi, nell’arco di 24-48 ore si assisterà a un notevole cambiamento climatico, passando da un contesto di caldo eccezionale e fortemente afoso a condizioni più gradevoli e in linea con le medie stagionali, quanto meno nelle regioni centro-settentrionali.

Quando tornerà il grande caldo?

Se tutto verrà confermato, una ripresa dell’alta pressione africana e un conseguente ritorno del caldo su tutto il Paese è previsto sul finire della prossima settimana.

Il tempo nel dettaglio, domenica 23 giugno

Domenica 23 giugno Nord: Instabile con rovesci e temporali, localmente di forte intensità tra Lombardia, Triveneto ed Emilia Romagna. Più isolati al Nordovest. Massime tra 22 e 27 gradi. Centro: Peggiora in Toscana con piogge e temporali in estensione a Umbria e interne marchigiane e abruzzesi. Più sole altrove. Temperature in calo, massime tra 24 e 28 gradi. Sud: Qualche disturbo sulla Sardegna con piogge in transito, prevalentemente soleggiato sul resto delle regioni. Temperature in calo, massime tra 32 e 37.

Lunedì 24 giugno