Che tempo farà nei prossimi giorni? questi giorni è in atto un contesto meteorologico sempre più stabile e caldo per effetto di Narciso, l’anticilone africano che porterà picchi di caldo fino a 30 gradi. Rischio valanghe in montagna, dato che il caldo farà sciogliere rapidamente l’abbondante neve presente. Come spiega iLMeteo.it, da alcuni giorni, l’area più meridionale del Mediterraneo è interessata da un vasto campo di alta pressione che sta facendo di tutto per spingere la sua influenza verso l’Italia. Gli effetti più evidenti, finora, si sono avuti soprattutto al Sud e su parte del Centro, ma nei prossimi giorni saranno coinvolte anche le nostre regioni settentrionali. Insomma, un po’ tutta l’Italia sarà influenzata dall’anticiclone Narciso.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni

Entrando più nel dettaglio, fino ad oggi Venerdì 5 Aprile, il nucleo più stabile e caldo dell’anticiclone rimarrà ancora confinato soprattutto sulle regioni meridionali e su parte di quelle centrali. Questo perché nel contempo al Nord si faranno ancora sentire, seppur in forma piuttosto marginale, gli effetti di un blando flusso perturbato atlantico che si limiterà peraltro a mantenere i cieli leggermente sporcati dal passaggio di una modesta copertura nuvolosa. Il momento significativo coinciderà con l’arrivo del weekend quando l’anticiclone Narciso riuscirà a conquistare tutta l’Italia, estendendo il suo caldo abbraccio dall’estremo Nord fino al profondo Sud del nostro Paese. La conseguenza sarà un ulteriore stabilizzazione del tempo, che si tradurrà in cieli spesso sereni (qualche nube in più al Nord) e soprattutto in temperature sorprendentemente più alte rispetto a quelle che generalmente caratterizzano questo periodo dell’anno.

Rischio valanghe sulle Alpi

Attenzione però. L’anticiclone Narciso avrà anche degli effetti negativi. Se da un lato l’arrivo di una calda stabilità atmosferica può essere considerato un toccasana dopo le grigie giornate dell’ultimo periodo, soprattutto al Nord, dall’altro non va dimenticato che le nostre montagne (in particolare le Alpi) si sono ultimamente caricate di neve. E questo potrebbe rappresentare un bel problema con il caldo in arrivo.L’anticiclone Narciso provocherà infatti un forte innalzamento delle temperature che si porteranno velocemente fin verso i 20 gradi anche a 2000 metri di quota entro il prossimo weekend (lo zero termico è previsto sui 4000 metri).

Ciò potrebbe provocare una rapida fusione dell’ingente manto nevoso che andrebbe di conseguenza a gonfiare fiumi e torrenti verso valle. Non sono da escludere dunque locali fenomeni di alluvionamento. Non solo. Un altro fattore da non sottovalutare, sempre collegato all’aumento delle temperature, è il rischio valanghe.

Il meteo nel dettaglio