Tragedia a Milano, dove un grave incidente stradale ha sconvolto la zona di via Carnia, nel quartiere Udine. Un uomo alla guida di un’auto avrebbe investito due sorelle anziane mentre attraversavano regolarmente sulle strisce pedonali. L’impatto è stato violentissimo e una delle due donne, di 75 anni, è morta poco dopo l’arrivo dei soccorsi. La sorella più giovane, di circa 70 anni, è stata invece trasportata in ospedale in condizioni serie.

Secondo le prime ricostruzioni, il conducente non si sarebbe fermato immediatamente dopo l’incidente, allontanandosi dal luogo dello schianto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia locale, che hanno avviato subito gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Il conducente positivo all’alcoltest

Dopo alcune ore, l’uomo si sarebbe presentato spontaneamente alle forze dell’ordine. Gli esami effettuati dagli investigatori avrebbero evidenziato un tasso alcolemico molto superiore ai limiti consentiti dalla legge. Per questo motivo, la sua posizione è ora al vaglio degli inquirenti, che stanno valutando eventuali accuse legate all’omicidio stradale e all’omissione di soccorso.

L’episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale in città e sui controlli contro la guida in stato di ebbrezza, soprattutto nelle ore serali. Residenti e commercianti della zona chiedono maggiori verifiche e interventi per proteggere i pedoni, in particolare nei punti più trafficati del quartiere.