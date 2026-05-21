Una forte scossa di terremoto ha svegliato Napoli e l’area dei Campi Flegrei poco dopo l’alba. Il sisma, registrato alle 5.51, è stato avvertito distintamente anche nei comuni dell’area occidentale del capoluogo campano, spingendo molte persone a lasciare le abitazioni in preda alla paura. Al momento, però, non risultano danni rilevanti.

Secondo le rilevazioni, la scossa ha avuto epicentro nell’area dei Campi Flegrei ed è stata di magnitudo 4.4, una delle più intense da quando il fenomeno del bradisismo è tornato a interessare la zona. Il terremoto si è verificato a una profondità di tre chilometri ed è stato percepito in gran parte del Napoletano, compreso il centro di Napoli.

Per intensità e durata, il sisma ha riportato alla memoria quello del 30 giugno dello scorso anno, quando fu registrata una magnitudo di 4.6, la più alta degli ultimi quarant’anni nell’area flegrea. Sui social si sono moltiplicate le testimonianze di cittadini svegliati di soprassalto, tra “lampadari che oscillavano” e forti scricchiolii avvertiti nelle abitazioni. Sono in corso le verifiche da parte delle autorità, ma finora non sono stati segnalati danni significativi.

Tra i primi a intervenire il sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione, che sui social ha scritto: “È stata forte. Abbiamo appena avvertito una forte scossa sul nostro territorio”. Il primo cittadino ha annunciato di aver disposto “la chiusura di tutte le scuole pubbliche e private di Bacoli” insieme “alla verifica di tutte le strutture scolastiche”.

“Ho convocato il Centro Operativo Comunale – ha aggiunto – e saremo fin da subito al servizio della popolazione. Sono in contatto con la Prefettura di Napoli, la Protezione Civile della Regione Campania e l’Osservatorio Vesuviano per monitorare quanto sta accadendo”. Infine l’appello ai cittadini: “Mi rendo assolutamente conto delle preoccupazioni che ognuno di noi ha vissuto in questi minuti ma invito la comunità alla calma. Noi ci siamo”.