Il 32enne palestinese evaso ieri dall’ospedale San Paolo di Milano, ora il più ricercato a Milano, era stato arrestato il 10 agosto con l’accusa di rapina. Aveva rubato un Rolex Daytona da 60mila euro. Ieri

Chi è il detenuto evaso, il più ricercato di Milano

Nazim Mordjane è fuggito dalla finestra di un bagno dell’ospedale San Paolo. Per inseguire il fuggiasco, l’agente della penitenziaria Carmine De Rosa, 28 anni, ora lotta tra la vita e la morte in una stanza di Rianimazione del San Carlo. L’agente è caduto e si è schiantato al suolo proprio nel tentativo di inseguire il detenuto in fuga. Nel volo di due piani ha riportato un gravissimo trauma cranico, ferite ai polmoni e la frattura di alcune vertebre cervicali.

L’arresto per un Rolex rubato

Mordajane era stato arrestato come detto il 10 agosto scorso con l’accusa di rapina. Due giorni prima aveva derubato un 23enne italo-svizzero in via Santa Maria Fulcorina, vicino a piazza Borromeo, in pieno centro. Il 32enne si era mosso con un complice algerino di 28 anni. Poi erano fuggiti in monopattino. I poliziotti avevano trovato prima il 28enne, grazie alle immagini delle telecamere. Poco dopo, in zona Lambrate, gli agenti della Mobile erano riusciti a fermare Mordjane. Era in strada, con l’orologio ancora al polso.

Il 32enne palestinese, al momento del fermo, risultava irregolare e senza una fissa dimora. Il giudice aveva poi stabilito per lui la custodia cautelare a San Vittore in attesa di giudizio. Ora è ricercato per evasione.