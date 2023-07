Ciclista di 30 anni investito e ucciso da un’auto in Valtellina

Un ciclista 30enne è stato investito e ucciso da un’auto stamani a Piantedo, in Valtellina. Al momento non si conosce l’esatta dinamica dell’accaduto. L’investimento è avvenuto nel centro abitato del paese in provincia di Sondrio. Secondo le prime informazioni, l’automobilista si è fermato per cercare di prestare i primi soccorsi e per dare l’allarme. Sul posto stanno indagando i carabinieri.

