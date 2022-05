Cinghiali, non solo Roma: a Lucca una donna grave dopo incidente con l’animale. A Taranto ferito un 14enne

Ormai il cinghiale è entrato o rientrato o forse non se ne è mai andato dalle nostre vite. C’è il cinghiale che si infetta di peste suina, c’è il cinghiale che rovista nella spazzatura, un classico della periferia romana e poi c’è il cinghiale che va a sbattere più o meno volontariamente contro le nostre auto. E’ il caso, per esempio, di quanto accaduto alle porte di Lucca dove una donna è stata ricoverata in codice rosso dopo aver centrato con la sua auto un cinghiale.

La Coldiretti ha fatto anche una stima: in Italia un cinghiale provoca un incidente ogni 48 ore.

Il bambino ferito a Taranto

L’altro titolo arriva da Taranto. Per la precisione da Castellaneta Marina. Qui un 14ene è stato morso da un cinghiale mentre stava giocando.

“I cinghiali sono sempre più numerosi e stanno causando decine di incidenti”, ha detto Vito Rubino, direttore della Conferazione Italiana Agricoltori ‘Due Mari’. “Adesso, oltre ai danni alle colture, registriamo aggressioni alle persone o addirittura, come in questo caso, ai nostri bambini. La situazione non può più essere sottovalutata, in quanto si tratta di una vera e propria emergenza”.

“Negli ultimi trent’anni – ha sottolineato Rubino – le specie animali della fauna selvatica sono cresciute notevolmente dal punto di vista numerico, creando una situazione pericolosa e insostenibile. E importante agire subito per scongiurare che possa accadere l’irreparabile”