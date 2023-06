Clochard ucciso di botte a Pomigliano, fermati due sedicenni: omicidio aggravato da futili motivi e crudeltà

Fredrick ha camminato per qualche metro fino ad accasciarsi all’interno di una corte condominiale, il luogo in cui è stato soccorso ancora in vita. E’ stato subito portato al pronto soccorso all’ospedale di Nola ed è morto poco dopo.

