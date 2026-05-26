È in corso una nuova ondata di sms truffa ai danni degli utenti del trasporto pubblico. A lanciare l’allarme è la Polizia Postale, che invita a prestare attenzione a messaggi apparentemente inviati da ATM Milano o ATAC Roma. Nei testi si parla di presunte irregolarità legate al servizio Tap&Go e della richiesta di una multa da pagare immediatamente tramite link.

Il meccanismo è quello del phishing, con i truffatori che simulano enti affidabili per indurre le vittime a cliccare su collegamenti malevoli sfruttando la paura di sanzioni urgenti. Nei messaggi compaiono frasi come “convalida incompleta” o “corsa non registrata correttamente” e viene richiesto di regolarizzare la posizione online attraverso un link che in realtà porta a siti creati per rubare dati personali e bancari.

La Polizia Postale conferma che si tratta di comunicazioni false e anche le aziende di trasporto invitano a non cliccare sui link e a diffidare di ogni richiesta di pagamento via sms, poiché né ATM né ATAC richiedono denaro per irregolarità Tap&Go. Il consiglio è di cancellare immediatamente il messaggio, non inserire dati sensibili e contattare i canali ufficiali in caso di dubbio. Negli ultimi mesi le truffe digitali sono aumentate e sfruttano urgenza e pressione psicologica per ottenere denaro o informazioni riservate.