Cesc Fabregas, dopo aver conquistato con il Como una storica qualificazione alla prossima Champions League, si è riunito in campo con i suoi calciatori e con tutto lo staff per un discorso di ringraziamento: “Siete voi il motivo per cui tutto questo è così bello. Vi ringrazierò per il resto della mia vita, perché questo è probabilmente il miglior gruppo che allenerò mai nel mio futuro. Non ho dubbi che verrete ricordati per sempre. La qualificazione è merito di ognuno di voi”.