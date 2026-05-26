Tragedia a Buggenhout, nelle Fiandre Orientali in Belgio, dove uno scuolabus è stato travolto da un treno passeggeri. A bordo del minivan c’erano sette ragazzi delle scuole superiori, oltre che l’autista e un supervisore. L’impatto è stato devastante e avrebbe causato diverse vittime: secondo una prima stima sarebbero quattro, ma per le autorità il bilancio rimane provvisorio. Nel drammatico incidente sono rimaste ferite diverse persone, tutte a bordo dello scuolabus. Sul posto sono immediatamente intervenute ambulanze e pattuglie delle forze dell’ordine, che ora stanno tentando di far luce su quanto accaduto.

La dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, l’impatto tra il treno e lo scuolabus sarebbe avvenuto intorno alle 8:15 di mattina in corrispondenza di un passaggio a livello appena fuori la cittadina di Buggenhout, qualche chilometro a nord di Bruxelles. Al momento dell’incidente il semaforo sarebbe stato rosso e la sbarra abbassata. Stando a Infrabel, la società che gestisce la rete ferroviaria in Belgio, il conducente del treno avrebbe tentato di fermare il convoglio attivando i freni di emergenza, ma non è riuscito a evitare la collisione devastante con il minivan. Il quotidiano belga Hln ha riferito che lo scuolabus era diretto verso una scuola superiore per studenti con bisogni speciali, un istituto dedicato ai giovani che hanno disabilità fisiche o mentali. “È un colpo molto serio con conseguenze molto gravi. Stiamo cercando di capire come sia potuto accadere. Ma ora i nostri pensieri vanno prima di tutto alle vittime e ai familiari”, ha dichiarato Thomas Baeken di Infrabel.