Due colpi di fucile in aria esplosi da un’auto, in mezzo alla strada, come appendice di una rissa avvenuta un paio d’ore prima. È questo quanto sarebbe avvenuto la scorsa notte in via Giambellino, zona multietnica della periferia di Milano

Colpi di fucile esplosi da un’auto dopo una rissa a Milano

Le chiamate dei cittadini allarmati sono giunte al 112 poco dopo l’una ma quando i carabinieri sono arrivati non hanno più trovato nessuno, tranne un bossolo calibro 12 per terra, a testimoniare l’accaduto. Sentendo vari testimoni i militari hanno potuto collegare l’episodio a un altro, una rissa tra nordafricani, che sarebbe avvenuta nello stesso posto intorno alle 22.30. Al momento non si conoscono altri particolari. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri della compagnia Porta Magenta.

Forse dovresti anche sapere che…