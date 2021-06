Concorso per funzionari del Comune di Roma, prova annullata e candidati rimandati a casa. “Chi ci rimborsa i soldi spesi?” (Foto archivio Ansa)

Al concorso per funzionari amministrativi del Comune di Roma annullata la prova con i cognomi da De Lucia a Ezmeri. Erano stati convocati alla Fiera di Roma per l’ultima sessione dedicata al profilo professionale di Funzionario Amministrativo ma, come racconta RomaToday, il test è saltato.

Concorso per funzionari del Comune di Roma, ecco perché è saltato

“Il motivo è che sono state riscontrate due risposte identiche ad una domanda”, ha raccontato al quotidiano online qualche aspirante funzionario. E sui gruppi social dei candidati esplode la protesta.

Concorso per funzionari del Comune di Roma, le proteste

Molti aspiranti funzionari, infatti, venivano da fuori Roma ed hanno quindi speso soldi per il viaggio e per l’alloggio, oltre ad aver pagato per fare il tampone, che dovranno ripetere dal momento che ha una validità di 48 ore.

“E’ assurdo quello che è successo questa mattina”, ha detto qualcuno a Roma Today. “Tra di noi c’è chi ha speso centinaia di euro per arrivare a Roma, dormire in città per poter raggiungere la sede della prova”, ha aggiunto qualcun altro, arrivato da Bologna.

Un secondo esposto dopo quello della Lega contro la violazione dell’anonimato?

E se la prova annullata è stata al momento solo posticipata, è possibile che qualcuno decida di fare ricorso contro quanto accaduto. Un nuovo ricorso, eventualmente, dopo l’esposto annunciato dalla Lega per la selezione dei dirigenti durante la quale, dicono, sarebbe stata “violata la regola dell’anonimato”, con codici a barre consegnati ed apposti sulle buste in un secondo momento, riferisce sempre Roma Today.