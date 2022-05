Le auto erano la sua grande passione da quando era bambino, ma è morto sabato notte vicino Corleone, in provincia di Palermo, in un terribile incidente stradale. Aveva preso la macchina del padre di nascosto, senza dirgli nulla. Era uscito con la fidanzatina, da poco maggiorenne. E’ morta anche lei. Sul sedile posteriore due amici di 19 e 17 anni, estratti vivi dall’abitacolo e portati con l’ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Corleone il primo, il secondo al Civico di Palermo. Le loro condizioni non sono gravi.

L’incidente mortale a Corleone

Il ragazzino voleva far vedere alla ragazza la sua abilità di pilota. All’alba di domenica i genitori del 16enne svegliati dalla telefonata dei militari dell’Arma che li avvisava dell’incidente. Si sono accorti solo allora che da casa mancava il secondo mazzo di chiavi dell’auto di famiglia. Poi la corsa in ospedale e la notizia della morte del figlio (la coppia ha altri due ragazzi). La Procura di Termini Imerese, che indaga, ha disposto l’autopsia sui due corpi che, insieme ali accertamenti dei carabinieri, chiariranno la dinamica di un incidente che ha sconvolto la comunità di Corleone. In paese le famiglie dei due ragazzi sono molto conosciute. I genitori della ragazza hanno un panificio e spesso la ragazza aiutava la famiglia nel negozio.

La dinamica dell’incidente

Le prime ricostruzioni dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118 raccontano di un’auto che viaggiava a velocità molto elevata. I ragazzi, da Corleone, erano andati a Prizzi per poi tornare in paese. Dopo una curva l’auto è uscita di strada. Gli sportelli dell’auto si sono aperti e i due, che non avrebbero indossato le cinture, sono stati sbalzati a 20 metri dalla macchina che è finita in una scarpata vicino a un ruscello. Sull’asfalto non c’è alcun segno di frenata.

“Aspettiamo gli esiti delle indagini – dice il legale delle famiglie delle due vittime -. Per i miei assistiti è una tragedia indicibile, per chi è ancora vivo un dolore immenso”.