Coronavirus, il bollettino del 14 settembre: 1.008 nuovi casi e 14 morti

1.008 nuovi casi (ma con 27mila tamponi in meno) e 14 morti. Questi i numeri del bollettino di lunedì 14 settembre.

Sono 1.008 i contagi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia, oltre 450 meno di ieri ma con quasi 27mila tamponi in meno.

Sabato ne erano stati eseguiti 72.143, ieri 45.309.

Raddoppia invece l’incremento delle vittime in un giorno: dalle 7 di domenica alle 14 di oggi, per un totale dall’inizio dell’emergenza di 35.624. Tra le Regioni la Basilicata è l’unica a non far segnare nuovi casi.

Il numero dei casi totali sale così a 288.761.

Il totale dei decessi arriva a 35.624, mentre calano i guariti, 316 (erano 443 24 ore fa) per un totale di 213.950.

Continuano a salire i pazienti ricoverati nelle terapie intensive e negli altri reparti degli ospedali per il Covid 19.

Dai dati del ministero della Salute emerge che ci sono 39.187 attualmente positivi, 678 in più rispetto a ieri: di questi, 2.122 sono ricoverati nei reparti ordinari (+80), 197 nelle terapie intensive (+10) e 36.868 in isolamento domiciliare (+588).

