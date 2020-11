Coronavirus in Italia fa 50mila morti: 35mila prima ondata, 15mila finora

Il coronavirus in Italia ha fatto 49.823 morti. Diventeranno oltre 50mila con il bollettino di oggi. 35mila sono quelli della prima ondata.

In Italia 50mila morti di coronavirus. Sono praticamente una cittadina. Per la precisione a oggi, 23 novembre, sono 49.823. Ne mancano 177 per arrivare a 50mila e visti i dati dei giorni scorsi sicuramente ci si arriverà con l’odierno consueto bollettino quotidiano.

Di questi 50mila morti 35 mila sono quelli della prima ondata. A marzo, aprile e metà maggio, quindi in due mesi e mezzo si è arrivati infatti a poco meno di 35mila decessi in totale. Sono una media di 466 morti al giorno. Poi per tutto giugno, luglio, agosto, settembre e metà ottobre i morti non sono mai stati più di 50 al giorno. Alcuni giorni neanche 10.

Dal 21 ottobre in poi sono tornati a crescere. Il 21 ottobre infatti ci sono stati 127 morti e sono continuati a crescere. Il 4 novembre oltre 350, l’11 novembre oltre 620, il 18 oltre 750. Quindi tolti i pochi decessi dei mesi estivi, si può dire che da metà ottobre a oggi ci sono stati circa 15mila morti. Molti di più in proporzione rispetto alla prima ondata.

Coronavirus, altri dati sul numero dei morti

Dall’inizio della pandemia in Italia, che come riferimento ha la data del 26 febbraio 2020, il giorno con più morti è stato il 27 marzo, con 969 morti. Quello con meno decessi invece, tolti i giorni di fine febbraio che sono i primi e con il virus ancora poco in circolazione, è stato il 29 agosto con un solo morto. (Fonte Ansa).