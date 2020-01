ROMA – Il Coronavirus spaventa ancora Roma dopo i due casi accertati all’Hotel Palatino. Accade così che alcuni esercenti cominciano a prendere dei provvedimenti: nel centro di Roma, esattamente a via del Lavatore che si trova a due passi da Fontana di Trevi, un bar caffetteria ha affisso un cartello che invita chi arriva dalla Cina a non entrare nel locale.

Sulla via passano migliaia di turisti al giorno: tra loro ci sono anche tantissimi cinesi. Il bar caffetteria, come ha mostrato per prima Leggo con tanto di foto, ha affisso il cartello con su scritto: “Due to international safety measures all people coming from China are not allowed to have access in this place. We apologise for any inconvenient” (“A causa delle misure di sicurezza internazionali le persone che vengono dalla Cina non sono autorizzate a entrare in questo posto. Ci scusiamo per ogni inconveniente”)”.

L’avviso è stato temporaneamente rimosso per poi essere riaffisso nonostante abbia suscitato molte reazioni e polemiche da parte dei passanti, primi fra tutti gli italiani.

Tornando ai due cinesi che soggiornavano all’Hotel Palatino ricoverati ora all0 Spallanzani, si parla di un terzo caso di Coronavirus a Roma. Per il momento è solo un sospetto, manca la controprova scientifica ma, trattandosi di un operaio dell’Hotel Palatino (lo stesso in cui soggiornavano i due cinesi malati), l’allerta è alta. Si tratta, scrive il Corriere della Sera, di un rumeno di 42 anni, che lavora nell’albergo di Via Cavour. L’uomo è venuto in contatto con la coppia (forse indirettamente, avendo magari frequentato gli stessi ambienti). Questa notizia arriva mentre il direttore dello Spallanzani (l’ospedale romano specializzato in malattie infettive) prova a rassicurare gli animi, dicendo che non ci sono stati altri contagi dai due turisti cinesi (almeno da quando è stato diagnosticato loro il virus).

Fonte: Leggo