“Hic est locus ubi mors gaudet succurrere vitae”: questo è il luogo dove la morte si compiace di soccorrere la vita. Il luogo si trova a Padova, è il teatro anatomico più antico del mondo, presenza stabile dal 1594 quando fu fondato da Girolamo Fabrici d’Acquapendente.

Corpi donati alla scienza

Qui è nata l’anatomia moderna attraverso lo studio dal vero dei corpi, qui è nata la medicina moderna. E sempre qui a Padova ogni settimana giungono quattro cadaveri. I corpi di chi, in vita, ha deciso di donare le spoglie personali alla scienza, tramite dichiarazione di donazione.

A Padova, 4 dichiarazioni di donazione a settimana

Corpi donati alla scienza. In realtà solo un paio al mese vengono studiati. I corpi restano 12 mesi a disposizione di Padova, prima anatomia d’Italia, 48esima al mondo, una delle poche accreditate come centro di riferimento per la conservazione e l’utilizzo dei corpi dei defunti.

Una lunga storia che arriva fino ad oggi con l’accreditamento di Palazzo del Bo, sede storica dell’Università di Padova, a centro di riferimento regionale e quindi destinatario di finanziamenti dedicati.