Covid, aumentano ricoveri e terapie intensive: la maggiore crescita in Sardegna, Sicilia e Calabria. Dopo settimane di calo seguite da stabilità, per la prima volta mostra un aumento dell’1%, a livello nazionale, la percentuale di posti letto in reparto occupati da pazienti Covid.

Covid, aumentano ricoveri e terapie intensive: il monitoraggio dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali

Raggiunge infatti il 3%, quota molto bassa rispetto ai picchi dei mesi passati ma che rispecchia l’aumento dei contagi dei giorni scorsi. È quanto mostra il monitoraggio dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, aggiornato a 24 ore fa. Resta ancora stabile dai primi di luglio, e pari al 2%, il numero di posti letto in terapia intensiva occupato da pazienti Covid.

Aumentano ricoveri e terapie intensive da Covid, la maggiore crescita di Sardegna e Sicilia

Sono Sardegna e Sicilia le due regioni che vedono la maggiore crescita della percentuale di occupazione di terapie intensive da parte di pazienti Covid, entrambe arrivate al 5% in pochi giorni a fronte di una media nazionale del 2%. Mentre Calabria, Campania e Sicilia, rispettivamente con il 6%, il 5% e il 7% sono le regioni che hanno una percentuale maggiore di posti letto in reparto occupati da pazienti Covid, a fronte di una media nazionale del 3%. A evidenziare come le strutture ospedaliere del Sud Italia vedano crescere più velocemente le percentuali, è il monitoraggio dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.