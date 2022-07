Covid, aumento dei contagi (+55% in una settimana) e ricoveri. Gimbe: “Senza mascherine rischiamo lockdown di fatto” (Foto ANSA)

Nella settimana 29 giugno-5 luglio, si è registrato “un ulteriore aumento dei nuovi casi (595.349) di Covid in tutte le Regioni e in tutte le Province”. E’ quanto risulta dal monitoraggio della Fondazione Gimbe, secondo cui inoltre sono “ancora in crescita gli indicatori ospedalieri e i decessi (464)”. Risultano, invece, “ferme le percentuali di chi ha ricevuto almeno una dose di vaccino (88,1% della platea) e di chi ha completato il ciclo vaccinale (86,6% della platea)”.

Covid, 595mila contagi in 7 giorni (+55%)

Nella settimana dal 29 giugno al 5 luglio i nuovi casi di Covid-19 sono stati 595.349, con un aumento del 55% rispetto alla settimana precedente. I contagi settimanali crescono in tutte le regioni e sono 38 le province italiane che contano più di mille casi per 100mila abitanti. La crescita va di pari passo a un aumento del 33% del numero dei tamponi totali: da 1,6 milioni a 2,1 milioni.

In Lombardia +95,9% di casi

Dal monitoraggio settimanale, risulta che la Lombardia ha registrato un incremento di nuovi casi del 95,9% negli ultimi 7 giorni. L’aumento dei nuovi casi è stato registrato in tutte le Regioni italiane. Si va dal +24,7% della Sardegna fino alla punta massima della Lombardia.

Ricoveri +33% e +36% intensive

Dal 29 giugno al 5 luglio, i ricoveri con sintomi sono stati 8.003 rispetto a 6.035 della settimana precedente, cioè +32,6%, e le terapie intensive 323 rispetto a 237, pari a +36,3%. A crescere sono anche i decessi, che sono stati 464 rispetto a 392 della settimana precedente, in aumento del 18%. “Esistono reali motivi di preoccupazione”, ha commentato Cartabellotta, anche perché “l’occupazione dei posti letto è destinata ad aumentare nelle prossime settimane”.

“Mascherine fondamentali, rischiamo lockdown di fatto”

Una “crescita esponenziale dei contagi, che non contabilizza il sommerso dei casi non dichiarati”. “Quarte dosi al palo e con grande differenze regionali nelle coperture” e “un’alta percentuale di popolazione sintomatica o isolata, che rischia di determinare un ‘lockdown di fatto‘ su vari servizi, inclusi quelli turistici”. A descrivere gli effetti dell’ondata estiva di Covid, è Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, che mette in guardia: “In questa fase, oltre ad accelerare la somministrazione della quarta dose nei pazienti vulnerabili, è indispensabile contenere la circolazione virale utilizzando le mascherine”.