Sono 39.317 i nuovi casi di Covid registrati oggi, 12 maggio, secondo i dati del bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 42.249. Le vittime sono invece 130, con un aumento di 15 rispetto a ieri.

Il bollettino di oggi 12 maggio sulla pandemia Covid in Italia

A fronte dei 268.654 tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 294.611), il tasso di positività è al 14,6%, in lieve rialzo rispetto al 14,3% di ieri. Sono 334 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 4 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 33. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.158, ovvero 254 in meno rispetto a ieri.

Sono 1.018.683 le persone attualmente positive, 22.513 in meno nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. In totale sono 16.954.784 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 164.976. I dimessi e i guariti sono 15.771.125, con un incremento di 61.866 rispetto a ieri.

Altems: cala 2% pressione ospedali, ma sale in 9 Regioni

In merito agli aspetti epidemiologici si confermano le differenze importanti in termini di incidenza della diffusione del Covid-19 nelle diverse Regioni. I dati mostrano l’1,85% dei positivi sul territorio nazionale e il 28,20% dei casi rispetto alla popolazione generale. La percentuale di popolazione nazionale deceduta è pari allo 0,28%: sono 164.573 le persone che abbiamo perduto dall’inizio del contagio.

Il numero di nuovi casi negli ultimi 30 giorni è pari a 1.578.291, mentre il numero di dimessi guariti negli ultimi 30 giorni risulta essere 1.708.486. Le persone decedute negli ultimi 30 giorni sono 3.915. in riferimento ai tamponi effettuati negli ultimi 30 giorni, si registrano 8.116.845 di tamponi antigenici e 2.030.701 di tamponi molecolari.

La settimana appena trascorsa evidenzia, inoltre, un calo dell’incidenza settimanale, registrando un valore nazionale pari a 403 nuovi casi ogni 100.000 residenti. Negli ultimi 30 giorni le aree geografiche in cui si evidenziano dati di incidenza più elevati sono il Centro e il Sud e le Isole.

Infine, sempre la settimana appena trascorsa evidenzia un leggero calo del tasso settimanale di saturazione delle terapie intensive, registrando un valore nazionale pari a 4,12%. Negli ultimi 30 giorni le aree geografiche in cui si evidenziano dati di saturazione delle terapie intensive più elevati sono il Centro e il Sud e le Isole.