Covid, il bollettino settimanale: 21.316 contagi e 94 vittime. Oms: “Pochi vaccinati tra le persone a rischio”

Sono 21.316 i nuovi contagi da Covid-19 in Italia nel periodo tra 31 agosto e il 6 settembre 2023, in crescita rispetto ai 14.866 della settimana precedente. Sono 94 le vittime rispetto alle 65 di sette giorni fa. Aumentano anche i tamponi effettuati che passano da 142.118 a 168.704 e cresce anche il tasso di positività che questa settimana sale al 12,6% dal 10,5% della settimana scorsa. Lo indica il bollettino settimanale relativo alla situazione epidemiologica da Covid 19 nella settimana 31 agosto – 6 settembre.

Covid, l’allarme dell’Oms: “Troppi pochi vaccinati tra le persone a rischio”

“Una delle maggiori preoccupazioni per medici ed esperti è il basso numero di persone a rischio che hanno ricevuto recentemente una dose di vaccino contro il Covid. Il nostro messaggio è di non aspettare per ricevere un richiamo, se è stato consigliato”. A spiegarlo è stato il direttore dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante una conferenza stampa a Ginevra. Globalmente, ha precisato Ghebreyesus, “non c’è una sola variante dominante. Sta crescendo Eg.5 (soprannominata Eris) mentre Xbb declina. La variante Ba.2.86 (soprannominata Pirola) è stata individuata in numero ridotto di casi in 11 Paesi e l’Oms sta monitorando la situazione per determinarne la trasmissibilità e il potenziale impatto”.