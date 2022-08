Sono 24.691 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano 27.296. Le vittime sono 124, in calo rispetto alle 147 di ieri. I tamponi effettuati sono 158.905. Il tasso è al 15,5%, il calo rispetto a ieri quando era al 16,3%.

Covid in Italia, calano ancora i pazienti nelle terapie intensive e nei reparti ordinari

Sono invece 260 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (-8), mentre gli ingressi giornalieri sono 26. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 6.782, 243 in meno nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi sono 799.423, 18.575 in meno rispetto a ieri. Dimessi e guariti sono 20.632.612 (+43.140) mentre il totale dei casi dall’inizio della pandemia è di 21.606.606 e quello dei decessi è di 174.571.

Rezza: “Continuano a calare gli indici ma il virus circola”

“Anche questa settimana continua a diminuire il numero di nuovi casi di Covid nel nostro Paese” e “c’è una tendenza alla diminuzione della congestione delle strutture sanitarie. Il virus continua a circolare nonostante il periodo estivo, ma l’incidenza è più bassa rispetto a quella di alcune settimane fa”.

Prosegue Rezza, il direttore Prevenzione del ministero della Salute, a proposito del monitoraggio settimanale: “E’ bene però fare il solito richiamo alla prudenza soprattutto in presenza di grandi aggregazioni, e al senso di responsabilità individuale. E ricordiamo la forte raccomandazione alla vaccinazione per gli over60 e per i fragili”.