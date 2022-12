Covid, l’Italia tra i 5 paesi con più morti nell’ultima settimana: oltre 500. I dati Oms

Blitz dice

Elly Schlein non molto tempo fa considerava il Pd qualcosa sa sottoporre a punitiva e rieducativa occupazione, animava infatti la campagna detta “Occupy Pd”. Mattia Santori per così dire tessera numero uno del movimento (non longevo nel tempo) delle Sardine giudicava il Pd un “partito tossico”. Ora i breve sequenza Elly Schlein e Mattia Santori […]