Kraken e Orthrus, le due nuove varianti del Covid, hanno varcato i confini italiani. Al momento sono state rilevate in Umbria, Lombardia e Veneto. Arrivano da Stati Uniti e Gran Bretagna dove i contagi stanno dilagando.

Sono contagiosissime tanto che Kraken ha conquistato la posizione dominante tra i contagi che stanno interessando gli Usa e Orthrus ha toccato il 25% di quelli che stanno preoccupando la Gran Bretagna. E ora in Italia, dopo i primi casi accertati, si teme una nuova impennata dei contagi.

Le varianti Kraken e Orthrus arrivano in Italia

A fare notizia, in queste ore, è il fatto che Kraken e Orthrus per la prima volta siano state individuate in Italia. In particolare, sono state trovate in Umbria in seguito al sequenziamento eseguito dal laboratorio di riferimento regionale dell’Azienda ospedaliera di Perugia. “Si tratta di cinque casi di sotto-lignaggi che derivano dalla variante Omicron BA.2, già diffusa in Usa e altri Paesi europei”, hanno spiegato i ricercatori. Ed è stato precisato che, delle persone infettate da Kraken, nessuna è ricoverata, una non è vaccinata, mentre due lo sono state con sole tre dosi. Invece, ha spiegato la Regione, le due persone colpite da Orthrus “sono entrambe anziane, vaccinate con tre o quattro dosi e una delle due (tre dosi è ricoverata”.

Nell’ultima indagine dell’Istituto superiore di sanità (Iss), del 10 gennaio, Kraken e Orthrus erano risultate in crescita a livello nazionale. La prima, nome tecnico XBB.1.5, ha mostrato un importante vantaggio di diffusione negli Stati Uniti rispetto alle varianti circolanti, “ma al momento – ha spiegato l’Iss – non risultano evidenze correlabili ad una maggior severità della infezione”. Anche per la seconda variante, CH.1.1, ricerche nel Regno Unito hanno evidenziato un vantaggio di crescita rispetto alla variante Cerberus, fino ad oggi prevalente in Italia.

Pregliasco: “Tra 15 giorni una fiammata di contagi”

Dell’arrivo in Italia di Kraken e Orthrus, ha parlato Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’Istituto Galeazzi di Milano: “Per fortuna, i dati, dal punto di vista degli aspetti clinici della malattia, non sono diversi da Omicron: possiamo pensare ad un’evoluzione verso la benignità, ma soprattutto ad una certa immunità effetto delle vaccinazioni. Vedremo se, in seguito ai viaggi in corso per il Capodanno cinese, la situazione peggiorerà”.

“Prevedo una fiammata di contagi tra una quindicina di giorni – aggiunge Pregliasco -, determinati proprio dalle nuove e veloci varianti. Bisogna mantenere alta la sorveglianza virologica, il sequenziamento. In ogni caso, consiglio a fragili e anziani di vaccinarsi. E i vaccini bivalenti coprono anche le ultime varianti. Per i più deboli vaccinarsi può essere la salvezza”.

