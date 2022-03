Da oggi saranno nuovamente possibili le visite ai parenti ricoverati in ospedale. Cosa che era stata cancellata per fronteggiare l’emergenza da Covid 19 nei reparti ospedalieri. Visite nuovamente possibili dopo ben due anni di sospensione.

Visite ai pazienti ricoverati in ospedale di nuovo possibili da oggi, 10 marzo 2022

Dal 10 marzo potranno tornare a far visita nei reparti non Covid per almeno 45 minuti al giorno, purché in possesso di Green pass rafforzato o semplice se accompagnato da certificazione che attesti l’esito negativo del test antigenico rapido o molecolare eseguito nelle 48 ore precedenti.

Tutti i visitatori e i caregiver dei pazienti ricoverati (a esclusione dei reparti Covid) e gli accompagnatori, per poter accedere ai reparti ospedalieri dovranno esibire il Green pass.

Invece, è sempre consentito l’accesso ad accompagnatori e caregiver, anche se non vaccinati ma provvisti di semplice certificazione verde prodotta a seguito di test antigenico o molecolare, nel caso assistano under 12, persone con disabilità fisica, psichica o cognitiva che richiedono supporto, donne in fase di travaglio, parto e post-partum, over 80, persone allettate o in condizione di fine vita, in presenza di barriere linguistiche.

Covid e pronto soccorso, le regole per pazienti e parenti

I pazienti che accedono al pronto soccorso saranno sempre sottoposti a test antigenico. Per gli accompagnatori è invece previsto il possesso del Green pass Covid-19 (anche se ottenuto tramite test antigenico rapido nelle ultime 48 ore).