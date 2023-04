Vistoso crollo dal promontorio del santuario della Madonna dell’Isola a Tropea. Grossi massi sono finiti sulla spiaggia, meta ogni anno, soprattutto in estate, di migliaia e migliaia di turisti che visitano la perla del Tirreno calabrese.

Il cedimento si è verificato venerdì mattina sul promontorio che divide la spiaggia della Rotonda da quella di Mare Grande e ha interessato un costone che affaccia verso il mare senza coinvolgere in alcun modo il santuario. I massi di grosse dimensioni si sono staccati all’improvviso e sono finiti sulla battigia sottostante.

A quell’ora, fortunatamente, non c’erano persone che altrimenti sarebbero state colpite in pieno.

Crollo dal promontorio del santuario di Tropea, la zona è off limits

L’area è stata resa off limits dai vigili del fuoco che stanno effettuando verifiche e dalla polizia municipale. Sul posto anche tecnici del comune costiero. Secondo quanto è possibile apprendere non ci sarebbero danni alla iconica chiesetta presente sulla sommità del piccolo promontorio.

Il sindaco di Tropea Giovanni Macrì, parla di “massima allerta”. A venire giù è stato “un pezzo importante del costone sottostante il Santuario di Santa Maria dell’Isola. Quanto verificatosi desta oggettiva preoccupazione. D’intesa con il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, con il quale ci siamo da subito messi in contatto, sono state attivate tutte le procedure per la verifica e la celere messa in sicurezza del sito che, adesso, resta la priorità assoluta”, precisa il primo cittadino che si è consultato anche con il presidente della Commissione Bilancio della Camera, Giuseppe Mangialavori e con la Protezione civile regionale.

Crollo Tropea, i tecnici a lavoro per la messa in sicurezza

“Fortunatamente – aggiunge Macrì – il cedimento si è verificato in un momento in cui non c’era nessuno. Il vicesindaco Roberto Scalfari ha provveduto ad allertare tutte le autorità competenti, in particolar modo i Vigili del Fuoco ed i tecnici della Protezione Civile che già in passato si erano occupati della verifica e messa in sicurezza della rupe. Restiamo in stretto contatto con la Regione Calabria per valutare e concordare sopralluoghi, iniziative ed interventi urgenti per il sito, essendosi trattato di un crollo

significativo in un’area già sotto costante attenzione”.

“Nel pomeriggio interverranno sul sito anche i tecnici comunali per capire come intervenire e quale soluzione a monte adottare, rispetto ad una questione complessa e già nota all’Amministrazione comunale”.