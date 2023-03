Daniele Scardina in coma, per il pugile ex di Diletta Leotta malore durante un allenamento

Stava per tornare sul ring, attesissimo, dopo un cambio di categoria, qualche guaio fisico e una vita, come sempre, movimentata tra tv e cronache rosa: ma Daniele Scardina ha avuto un malore ed è finito in coma. Daniele, alias ‘King Toretto’, uno dei più noti pugili italiani martedì pomeriggio si è sentito male durante un allenamento in palestra. Il malore di Scardina è avvenuto intorno alle 17 nella FitSquare di Buccinasco (Milano), una serie di palestre specializzate in arti da combattimento come pugilato, Kickboxing e Thai boxe.

Il messaggio di Diletta Leotta per Daniele Scardina

“Forza Dani”. Diletta Leotta, in un messaggio postato tra le storie sul suo profilo Instagram, esprime il suo sostegno a Daniele Scardina. La giornalista ha voluto dedicare un pensiero al suo ex anche in chiusura del suo collegamento dall’Allianz Stadium dove ha seguito per Dazn il derby fra Juventus e Torino. “Permettetemi un momento – ha detto in diretta -, voglio mandare un saluto e un forte abbraccio a Daniele Scardina. Forza!”.

Daniela Scardina, il malore e il coma

Scardina ha finito un allenamento in cui già si era sentito poco bene, e dopo poco, negli spogliatoi, ha avvertito un dolore all’orecchio e poi a una gamba stramazzando al suolo perdendo i sensi dopo la doccia. Al momento non è certo se sia stato colpito durante l’allenamento, che stava effettuando con uno sparring partner, ma in ogni caso tutti i testimoni hanno riferito che si trattava di un allenamento leggero. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi e sul posto, in via Enrico Fermi 9, sono arrivati i medici del 118 che hanno subito valutato molto gravi le sue condizioni, intubandolo e trasportandolo d’urgenza, in codice rosso, alla Clinica Humanitas di Rozzano (Milano), che si trova nella stessa zona Sud dell’hinterland Milanese dove viveva e si allenava. Lì è stato sottoposto a un intervento chirurgico.

