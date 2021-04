Denise Pipitone, oggi il giorno della verità. La verità da trovare in analisi del sangue o esame del Dna come raccontano le cronache senza stare troppo a sottilizzare e fare pignolerie sulla differenza, non poca, tra le due cose. Oggi, signori e signori, la scienza dirà se quella bambina a suo tempo sparita fu rapita e portata in u campo rom (ahi, sempre loro…) e quindi in Russia e quindi diventò giovinetta e quindi ritrovò la sua vita e famiglia di prima. Venghino signori, venghino signore e attente alle emozioni, venghino in tv a vedere la bambina svanita e la donna ritrovata…

Il momento trash

Senza volere una traccia per capire e identificare quale verità si svela oggi l’ha fornita Stefano Coletta. E chi è Stefano Coletta, che c’entra con la Pipitone story? Nulla c’entra. Ma Coletta è uomo di tv, è direttore non a caso di Rai1. Ed è lui a indicare l’utilità sociale della Pipitone fantasy. Dice: “C’è voglia di un happy end, di un lieto fine, ce n’è domanda in un periodo come quello che stiamo vivendo”. Ecco, Coletta indica con eleganza quale la genesi, lo sviluppo e i materiali della storia fantastica. La tv russa che ospita lo show va molto meno sul raffinato ed elegante.

La tv russa ospita oggi il momento centrale, il clou della sua trovata trash. Trash, l’evoluzione pop della tv delle lacrime. Genere non ignoto alla tv italiana, anzi. Ma i russi sono per così dire nella loro omologa tv più ruspanti. Ed ecco dunque, signore e signori alla visione e alla tastiera social, la bimba sparita, svanita, rapita. Eccola riapparire, somiglia alla mamma italiana che la cerca da 15 anni, venga la mamma italiana (per fortuna non è andata), assistete tutti alla meraviglia del ritrovamento e contemplate il grandioso mistero del come e perché e da chi fu rapita e del come visse in questi 15 anni (di questo alle prossime puntate).